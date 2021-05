Manchester City, Cancelo: "Con il Chelsea splendida sfida, ci sarà da lottare e da soffrire"

Sabato sera la finale di Champions League fra Manchester City e Chelsea. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Joao Cancelo, terzino dei Citizens che in passato ha vestito anche le maglie di Inter e Juventus: "Giocare la finale di Champions nel mio paese mi riempie d'orgoglio. Vivere l’atto conclusivo di una manifestazione di questo valore, di fronte alla mia gente e alla mia famiglia, ma a questo punto non basta scendere in campo: bisogna pure vincere. Con il Chelsea sarà una splendida sfida, contro un avversario affrontato tre volte negli ultimi cinque mesi e con il quale a Londra disputammo una delle migliori partite della stagione. Poi sono arrivate le due sconfitte, in FA Cup e nel ritorno di campionato, ma ogni volta si apre e si chiude un capitolo. Ora avanti con il prossimo. Immagino che ci sia equilibrio. Quando due squadre arrivano alla finale di Champions, non possono esserci valori sbilanciati. Ci sarà da lottare e da soffrire".