Manchester City, Cancelo pazzo di Guardiola: "È straordinario, è per lui che sono qui"

vedi letture

Lunga intervista a Joao Cancelo al canale ufficiale del Manchester City. Il laterale portoghese elogia il lavoro del suo allenatore, Pep Guardiola: "Adoro il modo in cui Pep vede il calcio e il modo in cui gioca la nostra squadra. Il nostro manager è tatticamente straordinario. È il motivo per cui ho scelto il City. Adoro questa squadra, è un club con progetto straordinario e credo abbiamo tutto per vincere tanti titoli".