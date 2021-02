Manchester City, Guardiola: "Aguero avrà bisogno di alcune settimane per tornare in campo"

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara con il Burnley: "Il passato non conta, ogni volta hai una nuova possibilità, una nuova sfida. Noi dobbiamo pensare solo a domani, a cosa possiamo fare per battere l'avversario. Giocare con il Burnley, soprattutto in trasferta, non è mai facile. Giocano insieme da tempo e lo fanno davvero bene".

City favorito per il titolo?

"Fino a sei settimane fa non eravamo favoriti per niente, sei settimane dopo siamo in corsa. Tutto può cambiare velocemente. Come ho detto, io penso solo alla gara con il Burnley".

Come sta Aguero?

"Non si sta ancora allenando sul campo. Ha iniziato a correre ieri. Avrà bisogno di alcune settimane per tornare. L'importante è che sia negativo e possa tornare presto con noi".