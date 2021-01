Manchester City, Guardiola: "Bene il gioco della squadra, così possiamo vincere il titolo"

vedi letture

Le parole di Guardiola dopo Chelsea-Manchester City 1-3.

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha commentato così il successo per ’1-3 ottenuto in casa del Chelsea: “Avendo segnato dopo pochi minuti, abbiamo subito indirizzato la gara. Anche dal punto di vista difensivo abbiamo concesso veramente poco. Peccato per il gol nel finale, ma oggi i ragazzi sono stati eccezionali: per aver vinto contro una grande squadra come il Chelsea e per il periodo che stiamo passando. In tornei come la Premier League si vince attraverso il gioco: il resto viene dopo. Da questo punto di vista, la squadra oggi mi ha soddisfatto molto. Abbiamo giocato cercando di dominare il ritmo e il possesso palla: non sempre abbiamo vinto in passato giocando così, ma penso che questo sia il modo giusto con cui provare a vincere il titolo”.