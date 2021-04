Manchester City, Guardiola: "Dortmund di qualità. Hanno speso tanto in calciatori e in agenti"

Alla vigilia del match contro il Borussia Dortmund per l’andata dei quarti di finale di Champions League Pep Guardiola, tecnico del Manchester City ha parlato della formazione giallonera: “Non riesco a trovare un solo giocatore del Borussia Dortmund senza qualità. Hanno speso molti soldi per i giovani giocatori e hanno pagato molti soldi agli agenti per ottenere questi stessi giocatori. Ho un rispetto incredibile per ciò che ha fatto il Dortmund. Sono stato in Germania per tre anni ed è sempre stato un grande avversario. Conosco le qualità, non solo di Haaland, ma anche di Sancho, Marco Reus, Dahoud e Hummels. Ho visto la loro partita contro l’Eintracht e sono rimasto davvero colpito dalla qualità. Se vanno in attacco, ti uccidono. Per questo cercheremo di essere aggressivi”.