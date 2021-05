Manchester City, Guardiola: "Ferran Torres? Dovrei pensare a schierarlo come attaccante"

vedi letture

Josep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta per 4-3 contro il Newcastle: "Abbiamo giocato contro una squadra che si è difesa con undici giocatori, non è stata una partita semplice. Dobbiamo migliorare sui calci piazzati perché stasera siamo stati puniti in queste circostanze, ma contava vincere e ci siamo riusciti".

Su Ferran Torres: "Forse dovrei pensare a schierarlo come attaccante, senza Gabriel Jesus e Aguero ha sempre giocato vicino alla porta andando spesso ad un passo dal gol. E' un giocatore molto importante per la nostra squadra, può essere un numero 9: sono davvero soddisfatto delle sue prestazioni, ha fame e tanta voglia di segnare".