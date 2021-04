Manchester City, Guardiola: "La Premier il titolo più importante. Foden? Ha un peso enorme"

Josep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha analizzato ai microfoni di Sky Sports la vittoria per 1-2 ottenuta sul campo dell'Aston Villa: "Abbiamo giocato molto bene. Dopo che entrambe le squadre sono rimaste in dieci, abbiamo fatto una prestazione davvero buona, controllando la gara. La Premier League è il titolo più importante da vincere".

Sull'espulsione di Stones.

"Era in ritardo, ma non aveva l'intenzione di far male all'avversario. Stasera abbiamo vinto e sono contento, altrimenti non lo sarei".

Sulla prestazione di Foden.

"Sta crescendo, la sua influenza nel nostro gioco è enorme. Sta diventando un giocatore serio".