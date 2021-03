Manchester City, Guardiola: "Noi poco brillanti sotto porta. Non meritavamo la sconfitta"

Josep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato ai microfoni della BBC Sports la sconfitta per 0-2 rimediata in casa contro i cugini dello United: "Innanzitutto, congratulazioni al Manchester United. Mancano dieci partite, ora arriva la parte importante della stagione e cercheremo di vincere quante più gare possibili per diventare campioni. Contro il West Ham abbiamo giocato molto, molto peggio di oggi e infatti non avremmo meritato la vittoria, così come forse oggi non avremmo meritato la sconfitta. Non siamo stati bravi sotto porta: i nostri attaccanti oggi non sono stati brillanti, ma sono cose che succedono".