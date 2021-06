Manchester City, Guardiola punta la meteora milanista André Silva per sostituire Aguero

Rinato in Bundesliga con l'Eintracht Francoforte dopo l'esperienza da comparsa al Milan, André Silva potrebbe presto fare un passo in avanti in carriera. Stando a quanto riportato da SportBild, infatti, il portoghese sarebbe finito nel mirino di Pep Guardiola e del suo Manchester City per prendere il posto di Sergio Aguero. Il club campione d'Inghilterra avrebbe già avviato i contatto con Jorge Mendes, agente del giocatore e di Cristiano Ronaldo, per avviare la trattativa. L'Eintracht, dal canto suo, ha fatto sapere che Silva non partirà per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro.