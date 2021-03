Manchester City, Guardiola: "Vittoria importante con il Fulham. Il campionato è più vicino"

Josep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha analizzato ai microfoni di BT Sport la vittoria per 0-3 ottenuta sul campo del Fulham: "È stata una grande prestazione contro una squadra molto fisica e con buone idee. Per noi è una vittoria importante: mancano otto partite e adesso siamo più vicini all'obiettivo. Non abbiamo subito gol e ciò è soddisfacente. La dinamica della stagione è buona, adesso dovremo affrontare due 'finali' in Champions League ed FA Cup. Vincere aiuta sempre a vincere, anche se la prossima partita si disputerà in una competizione diversa. Adesso ci prepareremo al meglio per il ritorno degli ottavi di Champions con l'obiettivo di passare il turno".