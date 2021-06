Manchester City, inserimento nella corsa per Sergio Ramos. Offerto anche un futuro in MLS

vedi letture

Il Manchester City starebbe provando a inserirsi nella corsa per Sergio Ramos e strapparlo al Paris Saint-Germain, a cui sembra essere vicinissimo. Secondo ESPN il tecnico dei Citizens Pep Guardiola starebbe infatti provando a portarlo in Premier League con il club che avrebbe pronto per lui un biennale con opzione per il terzo anno oppure la possibilità di approdare in MLS per vestire la maglia del New York City FC, altro club di proprietà Mansur bin Zayd Al Nahyhan.