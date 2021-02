Manchester City, Stones: "Soddisfatti dei tre punti, grande carattere nella ripresa"

John Stones, difensore centrale del Manchester City, ha parlato al termine della gara vinta per 2-1 dai "Citizens" contro il West Ham. Queste le parole dell'autore del gol-vittoria: "Sapevamo come avrebbe giocato il West Ham vista la loro posizione in classifica, i nostri avversari hanno fatto una grandissima partita costringendoci a correre fino all'ultimo minuto. Siamo molto soddisfatti per i tre punti, alla fine del primo tempo eravamo un po' demoralizzati per aver subito gol allo scadere ma nella ripresa abbiamo dimostrato grande carattere".