Ufficiale Manchester City, la storia si ripete: Caballero membro dello staff tecnico di Maresca

L'ex portiere del Manchester City, Willy Caballero, è tornato al club dell'Etihad Stadium come membro dello staff tecnico del nuovo allenatore Enzo Maresca. Infatti, nelle ultime ore il club inglese ha ufficializzato lo staff tecnico del tecnico italiano e tra i nomi nell'elenco è spuntato proprio chi ha rappresentato gli sky blues per tre anni (dal 2014), periodo in cui ha vinto la Coppa di Lega nel 2016.

L'argentino ha trascorso tre anni al Manchester City a partire dal 2014, periodo in cui ha vinto la Coppa di Lega nel 2016. Non solo, perché Caballero ha giocato anche sotto la guida di Pep Guardiola, che Maresca ha sostituito come manager il mese scorso. Non è una novità la presenza dell'argentino 44enne come collaboratore dell'ex tecnico del Parma, visto che hanno già lavorato insieme i due tra Leicester e Chelsea.

Ora sarà collaboratore tecnico di Maresca anche al City. Come vice allenatore invece scelto Roberto Vitiello, passando poi per Danny Walker, mentre come capo dei preparatori dei portieri Michele De Bernardin (verrà affiancato da Richard Wright). Preparatore atletico Marcos Alvarez, collaboratore tecnico Denis Silva e all'analista Javier Molina. Infine, resta come specialista dei calci piazzati ecco James French.