Ufficiale De Zerbi non riscatta Palhinha: addio Tottenham, rientra al Bayern Monaco. E ora?

Joao Palhinha ritorna al Bayern Monaco. Il centrocampista portoghese, reduce da una stagione tribolata con il Tottenham - salvato al pelo - dopo 45 presenze e 7 gol saluta ufficialmente gli Spurs: il club inglese non ha esercitato la clausola dell'opzione di riscatto. Il 30enne dunque rientrerà dai bavaresi - che detengono il cartellino fino al 2028 - in attesa di scoprire quale sarà la sua prossima meta: diverse indiscrezioni dal Portogallo affermano di un possibile ritorno allo Sporting Lisbona, dov'è cresciuto.

Il messaggio di Palhinha giorni fa

"Cari COYS, vi scrivo questo messaggio con una profonda gratitudine nel cuore per tutta la gentilezza e il supporto che mi avete sempre dimostrato durante il mio percorso in questo club così speciale. Rappresentare il Tottenham ha avuto un impatto profondo sulla mia vita, non solo a livello professionale ma anche personale, ed è qualcosa che porterò con me per sempre.

Ho sempre cercato di ricambiare, nel miglior modo possibile, tutto l'affetto, il rispetto e la fiducia che mi avete manifestato, sia in campo che fuori.

Come ho già detto in passato, ciò che definisce davvero una grande istituzione e un grande club di calcio sono i suoi sostenitori. Calciatori, allenatori e dirigenti vanno e vengono, ma i tifosi restano. Siete voi a mantenere viva la fiamma di questo club, stagione dopo stagione.

Non potevo andarmene senza esprimere un ringraziamento speciale ai miei compagni di squadra, ai dirigenti del club, ai preparatori atletici, a tutto lo staff medico e, in modo particolare, alla mia cara Alessandra Massimi. Londra mi ha dato molto più di una carriera professionale, mi ha regalato due case che porterò sempre nel mio cuore. Con il massimo rispetto e la più profonda gratitudine, vi saluto tutti. Grazie mille COYS".