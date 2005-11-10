Ufficiale Messico, nuova era fedele al Mondiale: Rafael Marquez è il nuovo commissario tecnico

Il Messico ha nominato ufficialmente Rafael Márquez Álvarez come nuovo commissario tecnico della Nazionale. Una sorta di continuità visto che nel 2024 fu annunciato il suo inserimento come vice allenatore di Javier Aguirre all'interno del percorso verso la Coppa del Mondo FIFA 2026, prima che l'ormai ex allenatore 67enne se ne andasse.

Un premio alla Nazionale messicana, che si è spinta fino agli ottavi di finale del Mondiale 2026 prima di uscire contro l'Inghilterra (2-3). Marquez assume la guida tecnica della Nazionale dopo aver fatto parte dello staff di Aguirre, partecipando direttamente alla preparazione, alla competizione e alla crescita della squadra che ha gareggiato in questo torneo iridato.

Ha iniziato la sua carriera da allenatore, prima nelle categorie giovanili del Real Alcalá e in seguito alla guida del Barça Atletic, prima di integrarsi come vice allenatore di Javier Aguirre durante il percorso verso la Coppa del Mondo 2026. Ma un saluto all'ex ct Aguirre la Federcalcio messicana lo dà: "Nel formalizzare la nomina di Rafael Márquez, la Federazione Calcistica Messicana esprime il suo più ampio riconoscimento e ringraziamento a Javier Aguirre e a tutto il suo staff tecnico per l'impegno, la leadership e la professionalità con cui hanno guidato la Nazionale del Messico durante questo processo, lasciando una solida eredità di lavoro, identità e competitività che rafforza le basi per la fase successiva della selezione nazionale".

Nella competizione iridata, la Nazionale ospitante - insieme a USA e Canada - ha completato per la prima volta nella sua storia una fase a gironi perfetta, con 3 vittorie e 9 punti.

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