Manchester United, c'è un'altra pretendente per Lingard: ci prova anche il West Ham

Anche il West Ham si è aggiunto alla lista delle pretendenti a Jesse Lingard. Gli Hammers, allenati da David Moyes (ex manager de Manchester United), avrebbero avviato i contatti con i Red Devils per il centrocampista inglese, che non è sceso in campo nemmeno una volta in questa edizione della Premier League. Lo riporta Sky Sports UK.