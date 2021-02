Manchester United, Diallo fa faville con l'U23: altro gol e tre assist. La Prima squadra si avvicina

Non si può dire che non si stia facendo notare, Amad Diallo. L'attaccante del Manchester United, arrivato dall'Atalanta, è fin qui stato aggregato alla squadra Under 23 per prendere confidenza col calcio inglese. All'esordio contro il Liverpool ha segnato una doppietta, stasera contro i pari età del Blackburn si è limitato a una sola rete aggiungendoci però tre assist. Per la cronaca lo United ha vinto 6-4. Un inizio che fa ben sperare, quello del diciottenne ivoriano. E che fa pensare a una promozione in tempi brevi in prima squadra.