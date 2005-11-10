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Manchester United, Heaton non viene schierato da 3 anni. Ma firma il rinnovo
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Il Manchester United rende noto il rinnovo di Tom Heaton. 40 anni, il portiere si è legato ai red devils fino al 2027. Sarà il terzo di Senne Lammens e Altay Bayindir.
Non viene schierato da tre anni
Cresciuto calcisticamente nel Man United, Heaton è tornato alla casa madre nel 2021. Solamente 3 presenze per lui con i red devils, l'ultima delle quali32 anni fa nella semifinale di ritorno di Coppa di Lega contro il Nottingham Forest. Gli altri due gettoni, sempre nella stessa competizione e nella stessa stagione, contro il Charlton, più una presenza da 22 minuti in Champions League nel dicembre 2021 contro lo Young Boys, valevole per la fase a gironi.
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