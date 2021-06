Manchester United, in settimana incontro con gli agenti di Camavinga

Secondo quanto riferito da RMC il Manchester United sta accelerando le operazioni per portare in Premier League uno dei migliori talenti europei: Eduardo Camavinga del Rennnes. I dirigenti del club inglese in settimana incontreranno l’entourage del classe 2002 per provare a chiudere l’operazione e anticipare la folta concorrenza. Real Madrid, PSG e Arsenal infatti da tempo sono sul francese.