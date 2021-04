Manchester United, occhi su Rice del West Ham. Potrebbe entrare nell’affare Lingard

vedi letture

Il Manchester United ha messo nel mirino il centrocampista Declan Rice del West Ham e potrebbe chiederlo in estate quando si siederà al tavolo delle trattative coi londinesi per discutere del futuro di Jesse Lingard, arrivato in prestito a gennaio nel club allenato da David Moyes. Lo riferisce The Athletic spiegando che il tecnico dei Red Devils è un grande estimatore di Rice e per questo sarebbe intenzionato ad averlo con sé nella prossima stagione anche se non sarà facile strapparlo al West Ham, soprattutto se il club dovesse conquistare un posto nella prossima Champions League.