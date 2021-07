Manchester United, pronti 25 milioni di sterline per arrivare a Eduardo Camavinga

Possibile colpo in prospettiva per il Manchester United. I Red Devils cercano elementi che possano rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Come riporta l'edizione odierna di Marca, il club inglese sarebbe pronto ad offrire 25 milioni di sterline per arrivare a Eduardo Camavinga del Rennes.