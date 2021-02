Manchester United, Solskjær: "Basta regalare gol agli avversari. Siamo delusi"

vedi letture

Ole Gunnar Solskjær, allenatore del Manchester United, non ha nascosto il proprio rammarico per il 3-3 in extremis subito all'Old Trafford contro l'Everton. Il tecnico dei Red Devils ha parlato in questi termini ai microfoni di Sky Sports: "Abbiamo giocato un buon calcio nel secondo tempo, però abbiamo subito tre tiri in porta e tre gol: quando ciò accade è deludente. Abbiamo reagito bene dopo la loro rimonta, ma poi nei minuti di recupero dovevamo tenere la palla vicino alla bandierina del corner: quello del 3-3 è stato un pessimo gol da subire. Si sono visti due buoni reparti offensivi: molti appassionati avranno apprezzato questa partita più dei tifosi del Manchester United. Questo risultato ci fa tornare a casa davvero delusi, abbiamo perso due punti in modo evitabile. Dobbiamo smettere di regalare dei gol".