Manchester United, Solskjaer: "Martial sostituito per una botta all'anca. Sarà valutato"

Anthony Martial è uscito alla fine del primo tempo di Manchester United-Milan. Non si è trattata di una scelta tattica, bensì il cambio (al suo posto Diallo, poi in gol) dettato dai problemi fisici del francese: "Sfortunatamente, ha preso una botta sul fianco, nei primi minuti nel primo tempo, quindi Anthony non poteva andare avanti. Un altro infortunio, serviranno accertamenti". ha dichiarato il tecnico Ole Gunnar Solskjaer. I red devils hanno dovuto rinunciare per la sfida contro i rossoneri già a Rashford e Cavani. L'inglese, ha affermato il tecnico, sarà disponibile per la sfida di ritorno a San Siro e si punterà a recuperare anche l'uruguayano.