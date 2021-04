Manchester United, Solskjær: "Serata non perfetta, avremo tre squalificati al ritorno"

Ole Gunnar Solskjær, allenatore del Manchester United, ha commentato ai microfoni di BT Sport la vittoria per 0-2 ottenuta sul campo del Granada nell'andata dei quarti di finale di Europa League. "Non è stata una serata perfetta. Abbiamo ricevuto tre cartellini gialli e al ritorno avremo altrettanti squalificati per diffida (Maguire, Shaw, McTominay, ndr), anche se comunque il 2-0 in trasferta è un ottimo risultato. Sappiamo quanto sia difficile venire a giocare in Spagna, dove devi giocare bene per ottenere il risultato. Vogliamo vincere ogni partita. Questa è ancora una squadra giovane, che apprende e che deve migliorare continuamente. Non possiamo avere altri tipi di approccio se non questo".