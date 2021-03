Manchester United stregato da Raphinha: è il primo obiettivo per il mercato dei Red Devils

vedi letture

Il brasiliano Raphinha è tra i giocatori che più si stanno mettendo in evidenza in questa prima stagione di Premier League del Leeds di Marcelo Bielsa. Le sue prestazioni non sono passate certo inosservate e il Manchester United ha preso appunti. Secondo quanto riportato dal Daily Express il brasiliano classe '96 è il primo obiettivo dei Red Devils per la prossima stagione.