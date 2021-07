Manchester United, tanta concorrenza per De Gea ma il portiere spagnolo vuole restare

Tanta concorrenza per David De Gea al Manchester United. Il portiere spagnolo deve guardarsi le spalle da Henderson e Heaton dovendo lottare per il ruolo da titolare nella squadra di Solskjaer. Secondo quanto riporta il Times, l'estremo difensore non vorrebbe lasciare i Red Devils volendosi giocare il posto fino in fondo.