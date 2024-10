Ufficiale Manolo Jimenez nuovo allenatore dell'APOEL. Il 7 novembre sfiderà la Fiorentina

Manolo Jimenez è il nuovo allenatore dell'APOEL Nicosia. Il club cipriota che sfiderà la Fiorentina il prossimo 7 novembre in Conference League ha annunciato il nome del nuovo tecnico dopo l'esonero di José Dominguez. "E' stato sottoscritto - si legge - un contratto valido fino a maggio 2025".

Così l'APOEL ha presentato Jimenez: "Ha lavorato come allenatore in Primera e Segunda División, ha vinto il campionato greco e la Coppa con l'AEK, era presente nel campionato di Abu Dhabi mentre recentemente in Paraguay alla del Cerro Porteño. È nato il 26/01/1964 ad Arahal, Spagna, e come calciatore è stato una delle più grandi glorie del Siviglia. Il signor Jiménez avrà nel suo staff Jesús Calderón Malagón come assistente allenatore, Sebastián López Bascón come preparatore atletico e Jacobo Sanz come allenatore dei portieri. Diamo il benvenuto a Manolo Jiménez nella squadra più grande e di successo di Cipro e auguriamo a lui e ai suoi collaboratori di celebrare titoli e successi europei".