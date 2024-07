Ufficiale Marcao lascia di nuovo l'Al Ahli e torna in Europa: altro prestito al Kocaelispor

Marcao lascia l'Arabia Saudita e torna in Europa, in Turchia, dove aveva già giocato in prestito la scorsa stagione con la maglia del Fatih Karagumruk. L'attaccante classe 1994 è un nuovo calciatore del Kocaelispor. L'Al Ahli lo cede nuovamente in prestito, proprio com'era avvenuto un anno fa.

Di seguito l'annuncio del club turco: "Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo del calciatore professionista Marcos Vinicius Do Amaral Alves al nostro club, è stato firmato un contratto di cessione con l'Al Ahli club della Federazione calcistica dell'Arabia Saudita. Il giocatore verrà nella nostra città per sottoporsi a controlli medici".