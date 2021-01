Marcelino riprende da dove aveva lasciato: altra finale vinta con il Barcellona

vedi letture

Il suo esonero dal Valencia nel settembre del 2019 era arrivato come un fulmine a ciel sereno, totalmente inaspettato. Marcelino Garcia Toral aveva condotto la sua squadra al successo nella Copa del Rey e alla qualificazione in Champions League, ma non era bastato a migliorare il rapporto con la proprietà. Un anno e mezzo dopo, il tecnico di Villaviciosa è tornato in panchina e ha trascinato subito l'Athletic Club alla vittoria di un trofeo, la Supercoppa di Spagna. E la vittima è sempre il Barcellona: gli ci sono voluti 14 giorni alla guida dei baschi e 7 partite ufficiali in 17 mesi.