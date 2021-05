#MarceloNoFlu, iniziativa dei tifosi del Fluminense per riportare a casa il terzino del Real Madrid

In Brasile è stato lanciato l'hashtag #MarceloNoFlu su iniziativa dei tifosi del Fluminense che vorrebbero riportare a casa Marcelo. Il terzino del Real Madid, 33 anni, ha lasciato il Tricolor carioca raggiunta la maggiore età diventando una vera e propria bandiera dei blancos. Nell'ultima stagione il suo rendimento è drasticamente calato tanto da scivolare nelle gerarchie di Zidane dietro Ferland Mendy. In scadenza di contratto nel 2022, Marcelo potrebbe lasciare con un anno d'anticipo per fare ritorno in quello che è il club che lo ha formato calcisticamente e lanciato tra i professionisti.