Ufficiale Maresca saluta uno dei tanti esuberi: Sarr lascia il Chelsea, va al Lens

Ora è ufficiale: Malang Sarr è un nuovo giocatore del Lens e fa dunque ritorno in Ligue 1, dopo aver risolto il proprio contratto con il Chelsea ed essere diventato un giocatore svincolato.

Viene da dire "finalmente": Sarr lo scorso anno, dopo una serie di prestiti e stop fisici, era stato inserito fra gli esuberi della foltissima rosa dei blues e per questo non è mai sceso in campo. Dopo essere arrivato a Londra dal Nizza quattro anni fa infatti, Sarr ha trascorso la stagione 2020-21 in prestito al Porto, giocando 19 partite in prima squadra, per poi fare rientro alla base nell'annata successiva, collezionando 21 presenze in tutte le competizioni. Nel 2022/23 poi il difensore ha militato nel Monaco, dove ha giocato in 22 casi. Poi il rientro alla base, dove nel 2023/24 è rimasto fuori dai giochi.