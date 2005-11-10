Ufficiale Occasione Brozovic: l'Al Nassr saluta l'ex Inter, ora è ufficialmente svincolato

Brozovic saluta l'Al-Nassr dopo due stagioni. Il centrocampista croato è ufficialmente svincolato e può ora firmare a parametro zero con un nuovo club.

Marcelo Brozovic è ufficialmente un giocatore svincolato. L'Al-Nassr ha annunciato attraverso i propri canali social la separazione dal centrocampista croato, che conclude così la sua esperienza nel club saudita e torna libero sul mercato in vista della prossima stagione.

Il saluto dell'Al-Nassr

La società araba ha voluto dedicare un messaggio di ringraziamento all'ex regista dell'Inter: "Gli anni passati all'Al-Nassr resteranno e non saranno dimenticati. È stato un bel viaggio, grazie Brozovic", si legge nel post pubblicato dal club. Il classe 1992 può ora valutare le offerte in arrivo e scegliere la prossima destinazione della sua carriera da parametro zero.