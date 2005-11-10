PSG, il primo rinforzo estivo è un talento italiano: ecco Longoni, portiere ex Milan
Il Paris Saint-Germain inaugura il proprio mercato estivo con il primo acquisto ufficiale. Ed è un rinforzo che parla italiano. Il club francese ha annunciato l'ingaggio del portiere italiano Alessandro Longoni. Il classe 2008, cresciuto nel settore giovanile del Milan, era svincolato dallo scorso 30 giugno e ha firmato un contratto che lo legherà ai campioni d'Europa fino al 2031.
Longoni sarà il terzo portiere della rosa di Luis Enrique
Nato a Como e già nel giro della Nazionale italiana Under 18, con sei presenze all'attivo, Longoni non ha mai esordito in prima squadra con il Milan, ma si è messo in evidenza nel vivaio rossonero. Al PSG ricoprirà inizialmente il ruolo di terzo portiere, alle spalle di Matvey Safonov e Lucas Chevalier, prendendo il posto lasciato libero da Renato Marin, ceduto in prestito al CD Nacional, formazione della massima serie portoghese.
Il comunicato del PSG
Ad annunciare l'operazione è stato lo stesso club parigino con una nota ufficiale: "Alessandro Longoni ha firmato con il Paris Saint-Germain fino al 2031. Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'arrivo del portiere italiano Alessandro Longoni. Il diciottenne, nato a Como, ha firmato con il Club fino al 2031. Indosserà la maglia numero 16".