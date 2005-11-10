Ufficiale PSG, il primo rinforzo estivo è un talento italiano: ecco Longoni, portiere ex Milan

Il PSG ha annunciato l'arrivo di Longoni. Il portiere classe 2008, svincolato dal Milan, ha firmato un contratto fino al 2031 con il club campione d'Europa.

Il Paris Saint-Germain inaugura il proprio mercato estivo con il primo acquisto ufficiale. Ed è un rinforzo che parla italiano. Il club francese ha annunciato l'ingaggio del portiere italiano Alessandro Longoni. Il classe 2008, cresciuto nel settore giovanile del Milan, era svincolato dallo scorso 30 giugno e ha firmato un contratto che lo legherà ai campioni d'Europa fino al 2031.

Longoni sarà il terzo portiere della rosa di Luis Enrique

Nato a Como e già nel giro della Nazionale italiana Under 18, con sei presenze all'attivo, Longoni non ha mai esordito in prima squadra con il Milan, ma si è messo in evidenza nel vivaio rossonero. Al PSG ricoprirà inizialmente il ruolo di terzo portiere, alle spalle di Matvey Safonov e Lucas Chevalier, prendendo il posto lasciato libero da Renato Marin, ceduto in prestito al CD Nacional, formazione della massima serie portoghese.

Il comunicato del PSG

Ad annunciare l'operazione è stato lo stesso club parigino con una nota ufficiale: "Alessandro Longoni ha firmato con il Paris Saint-Germain fino al 2031. Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'arrivo del portiere italiano Alessandro Longoni. Il diciottenne, nato a Como, ha firmato con il Club fino al 2031. Indosserà la maglia numero 16".