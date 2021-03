Marocco, Amrabat si allena regolarmente: a disposizione per la sfida contro la Mauritania

Nella giornata di ieri Sofyan Amrabat e Achrif Hakimi hanno svolto l'allenamento regolarmente in gruppo con la Nazionale marocchina in vista della sfida di venerdì contro la Mauritania, valida per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Niente guai fisici dunque per il centrocampista della Fiorentina, che è rimasto in panchina contro il Milan e che aveva saltato quella contro il Benevento.