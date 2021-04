Marsiglia, non solo Lafont per la porta. Il club francese punta anche Nubel del Bayern

Il Marsiglia è alla ricerca di un portiere che possa prendere l’eredità dell’esperto Steve Mandanda, che sarebbe destinato a diventare il dodicesimo nella prossima stagione, e dopo Alban Lafont del Nantes, ma di proprietà della Fiorentina, avrebbe posto lo sguardo in casa Bayern Monaco. Il presidente Pablo Longoria, secondo quanto riferito da RMC, vorrebbe infatti portare in Francia Alexander Nubel che lascerà il club bavarese a fine stagione per poter giocare con continuità e lottare con l’attuale compagno di club Manuel Neuer in ottica Nazionale. Il profilo del tedesco classe ‘94 piace molto anche al tecnico Sampaoli che ha spiegato nei giorni scorsi di volere un estremo difensore che sappia giocare il pallone coi piedi come un qualunque altro giocatore fra quelli che scendono in campo.