Mauricio e la rinascita in Malesia al Johor Darul: "Voglio diventare un idolo del club"

Forse non tutti si ricorderanno il difensore ex Lazio Mauricio, che nella stagione 2015-2016 è stato tra i più impiegati dai biancocelesti prima di rimbalzare tra Spartak Mosca e Legia Varsavia fino all'addio definitivo al calcio europeo che lo ha portato niente di meno che al Johor Darul in Malesia, vincendo il titolo e diventando già un idolo dei tifosi del club: "Sogno di diventare un idolo del club, una delle più grandi società di tutta l'Asia. Lavoro duramente per aiutare i miei compagni e lo farò ancora. QUi sto cercando di vincere un altro titolo, siamo motivati e vogliamo fare la storia".