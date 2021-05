Mauro Zarate lascia il Boca: per l'ex attaccante della Lazio futuro in Spagna o USA

Mauro Zárate non è più un giocatore del Boca Juniors. Come riporta Olé, l'ex attaccante della Lazio avrebbe trovato un accordo per interrompere il proprio contratto prima del 30 giugno, quando una clausola gli permetterebbe di liberarsi e scegliere una nuova squadra. Un'avventura finita male, si legge, anche a causa dei dissapori col Juan Roman Riquelme, che non avrebbe mantenuto alcune promesse. Ora per Zarate si prospetta un futuro in Spagna o MLS.