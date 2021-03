Mbappé in scadenza nel 2022, al PSG c'è preoccupazione: continua a prendere tempo

C'è preoccupazione in casa Paris Saint-Germain per la trattativa con l'attaccante Kylian Mbappé per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022.

Il club campione di Francia ha da tempo formulato la sua offerta per rinnovare il contratto in scadenza tra 15 mesi, ma dal centravanti francese non arrivano segnali. Mbappè che ha offerte da tutta Europa continua a prendere tempo e ora dal PSG - riporta 'L'Equipe' - c'è grande preoccupazione.