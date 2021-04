Mbappe non rinnova? Il PSG ha pronto il piano B, che risponde ai nomi di Kane, Salah e Messi

Tiene sempre più banco il tema rinnovo per Kylian Mbappe con il Paris Saint-Germain, il cui contratto scadrà nel giugno 2022 e per cui le trattative di rinnovo non sono ancora entrate nel vivo. Se il PSG dovesse perdere il talento francese, secondo quanto riporta Telefoot, il ds Leonardo avrebbe pronto già un piano B per sostituire al meglio il campione classe '98: oltre a Lionel Messi, da sempre pallino della società, i parigini sarebbero pronti a fare carte false per riuscire ad acquistare uno tra Harry Kane e Mohamed Salah.