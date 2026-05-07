MbappéOut, la vacanza in Sardegna fa infuriare il Real: oltre 30 milioni di firme contro Kylian

La furia dei tifosi del Real Madrid nei confronti di Kylian Mbappé non si placa. La breve vacanza in Sardegna dell’attaccante francese, fermo per infortunio, non è piaciuta a nessuno, al punto da dare vita a una vera e propria petizione, “Mbappe out”, con l’obiettivo di spingere la società a cedere l’ex Monaco. Con un riscontro enorme.

In questo momento, infatti, la petizione ha superato i 30 milioni di sottoscrittori. Nello specifico, alla data di pubblicazione del presente articolo, sono ben 33.352.808 i tifosi madridisti - che poi lo siano davvero, questo è un altro conto - che hanno firmato digitalmente la petizione.

Un traguardo incredibile, se si considera che l’obiettivo della petizione era fissato a 200.000 sottoscrizioni. Il messaggio è chiaro: “Madridisti, fate sentire la vostra voce. Se credete che serva un cambiamento, non restate in silenzio: firmate questa petizione e sostenete ciò che ritenete sia meglio per il futuro del club”. Un appello a cui hanno risposto in tantissimi.