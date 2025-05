Ufficiale Mee lascia le Bees: il Brentford non rinnova il contratto del difensore inglese

Il difensore Ben Mee lascerà il Brentford alla scadenza del suo contratto, il 30 giugno. Mee ha collezionato 67 presenze e segnato cinque gol dal suo arrivo a Londra a parametro zero nel luglio 2022: "Domenica sarà la mia ultima partita", ha detto Mee. "Vorrei ringraziare i tifosi per lo straordinario supporto che mi avete dato in questi ultimi tre anni: ha significato davvero molto per me. Questo è un club unico, pieno di persone fantastiche e sono davvero orgoglioso e grato di aver avuto il piacere di giocare qui.

Ho ancora molto da dare in campo e sicuramente cercherò di farlo da qualche parte nella prossima stagione e oltre. Per ora, speriamo di poter concludere la stagione in bellezza."

L'allenatore Thomas Frank ha aggiunto: "Ben è stato fantastico per noi. La sua prima stagione è stata eccezionale; ha avuto un ruolo fondamentale nel nostro nono posto in Premier League. Anche se non ha avuto molti minuti in campo nelle due stagioni successive, ha sempre dato il massimo quando è stato chiamato in causa ed è stato prezioso anche fuori dal campo. Ci ha aiutato a costruire una cultura aziendale forte e ha condiviso con i giocatori più giovani le sue conoscenze su come diventare difensori di alto livello. Ben è un professionista di alto livello e una persona di alto livello: ci mancherà. Gli auguriamo tutto il meglio per il futuro".