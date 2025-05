Ufficiale Il giorno dopo la grande delusione, Francesco Farioli lascia l'Ajax. Futuro in Serie A?

Una notizia inattesa, che arriva all'indomani di una grandissima delusione e le conseguenti lacrime. Francesco Farioli ha deciso di lasciare l'Ajax dopo "un'attenta riflessione". L'allenatore italiano ha informato nelle scorse ore il consiglio di amministrazione del club. "Farioli (nato il 10 aprile 1989 a Barga, Italia) è arrivato all'Ajax dall'OGC Nizza un anno fa, firmando un contratto fino al 30 giugno 2027. Oltre a Farioli, anche gli allenatori in seconda Daniele Cavalletto e Felipe Sanchez Mateos, così come il preparatore dei portieri Jarkko Tuomisto, lasceranno lo staff tecnico" , si legge nel comunicato.

Il direttore tecnico Alex Kroes ha dichiarato: "Trovo questo incredibilmente deludente. Francesco e il suo staff ci sono stati di grande aiuto. È stata una stagione intensa, ricca di momenti memorabili, e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: la qualificazione alla Champions League della prossima stagione. Francesco ha anche svolto un ruolo chiave nel rafforzare la cultura del lavoro all'Ajax, cosa di cui siamo estremamente grati. La sessione di calciomercato si preannunciava impegnativa, ora lo è diventata ancora di più. Sta a noi garantire che un nuovo e forte staff tecnico sia al suo posto quando inizierà il precampionato il 26 giugno".

Francesco Farioli ha dichiarato: "Il mio viaggio all'Ajax è iniziato quasi un anno fa, al De Toekomst, con l'obiettivo di riportare l'Ajax al suo posto. E si è concluso alla Johan Cruijff ArenA, riportando finalmente l'Ajax in Champions League, il palcoscenico più importante del calcio europeo. Volevamo portare nuova energia a tutta la comunità dell'Ajax, condividendo con il club, a tutti i livelli, un modo di lavorare e di pensare positivo.

Essere il primo allenatore non olandese dell'Ajax dal 1998 e il primo italiano in assoluto del club è stato un assoluto privilegio: insieme al mio staff abbiamo accolto questa enorme sfida con rispetto, responsabilità, passione e determinazione. Guadagnarci il rispetto e il supporto dei tifosi dell'Ajax che abbiamo sentito per tutta la stagione ha significato molto per me e per il mio staff. Abbiamo vissuto momenti incredibili e indimenticabili tutti insieme: una stagione unica, intensa ed emozionante in cui abbiamo condiviso convinzione, grinta e orgoglio, raggiungendo finalmente il nostro obiettivo, portando a termine la nostra missione.

Io e la dirigenza abbiamo gli stessi obiettivi per il futuro dell'Ajax, ma abbiamo visioni e tempi diversi su come dovremmo lavorare e operare per raggiungerli. Date queste differenze nei principi e nelle fondamenta del progetto, sento nel profondo del mio cuore che questo è il momento migliore per separarci".