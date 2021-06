Messi-Barcellona, ancora niente rinnovo. Laporta vuole evitare lo smacco: firma il 29?

A otto giorni dalla scadenza del contratto con il Barcellona, non arrivano segnali da Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino è totalmente concentrato sulla sua Nazionale, impegnata nella Copa America, e ha rimandato le discussioni, ma in Catalogna sperano che possa decidere prima del 30 giugno, per evitare di subire un piccolo smacco: il club blaugrana infatti non vuole assolutamente che Messi smetta di rappresentare il Barça nemmeno per un solo giorno, dopo esserne stato un totem negli ultimi 15 anni e sotto contratto per 20. Il giorno buono potrebbe essere il 29 giugno, ovvero quello del compleanno di Laporta, che vuole farsi un bel regalo.