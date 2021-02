Messi entra e salva il Barcellona. Koeman: "L'idea era di farlo entrare solo in caso di necessità"

vedi letture

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha commentato il successo dei suoi sul campo del Betis. E spiega la scelta di lasciare Lionel Messi inizialmente in panchina. L'argentino, entrato in campo al 57', ha segnato dopo due minuti e dato il via all'azione dell'1-2: "Parlo sempre coi giocatori, soprattutto delle mie idee. Ieri ho parlato con Leo per capire se gli stesse bene un turno di riposo per poi farlo entrare a gara in corso in caso di necessità. Lo avrei fatto entrare, e alla fine è andata così. Perdevamo 1-0 e a pochi minuti dal suo ingresso ha cambiato la partita. Ha segnato il pareggio e ha dato tanto al nostro gioco".