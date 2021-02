Messi l'unico a segnare più di 10 punizioni negli ultimi 5 anni: 21 per la Pulce, il 2° è Kolarov

Da diverso tempo si discute delle poche reti realizzate su calcio di punizione in Serie A. Un fondamentale che in passato ha avuto straordinari interpreti, ma che ora fatica a trovare punti di riferimento. Ma non è un problema solo italiano: l'unico ad aver segnato più di 10 reti su calcio da fermo, negli ultimi 5 anni, è Lionel Messi, che ne ha trasformati ben 21. In seconda posizione, a distanza siderale, c'è addirittura Aleksandar Kolarov con 8, a parti merito con Ward-Prowse. Poi Dybala e Iago Aspas, che ne hanno segnati 7.