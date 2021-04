Messi più vicino alla permanenza al Barça. Luis Suarez: "Da amico e tifoso lo spero"

La notizia della possibile permanenza di Leo Messi al Barcellona, dopo i problemi e la voglia di addio dello scorso anno, sta facendo il giro del mondo. Tramite TV3, l'amico ed ex compagno Luis Suarez si è detto favorevole a questa ipotesi: "Non immagino Messi lontano dal Barça. Come tifoso e come amico, gli direi di non andarsene. La cosa migliore per lui sarebbe chiudere la carriera, fra 3, 4, 5 o 6 anni, nel club in cui è stato felice".