Messi: "Vittoria in finale col Brasile nel loro paese. Dio stava riservando questo momento per me"

Lionel Messi, stella dell'Argentina, dopo la vittoria della Copa America contro il Brasile è intervenuto in conferenza stampa: "Dobbiamo approfittare di questo nuovo corso. Dissi loro che sarebbero stati il futuro della nazionale e non mi sbagliavo. L'hanno dimostrato, oggi siamo campioni. E' inspiegabile la felicità che sento in questo momento. Sapevo che a un certo punto sarebbe successo. Avevo detto a Di Maria che oggi avrebbe avuto la sua rivincita. Voglio condividere questo successo con quei compagni che ci sono andati vicini tante volte e non sono riusciti ad ottenerlo, questa Copa è anche per loro. Io in primis per molti ani ci sono andato vicinissimo, ma sapevo che prima o poi la vittoria sarebbe arrivata. Non c'è momento migliore di questo. Credo che Dio stesse riservando questo momento per me: una vittoria contro il Brasile in finale e nel loro paese. Gran merito a Scaloni, che ha saputo creare un gruppo vincente. Merita un riconoscimento".