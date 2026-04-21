Messico, futuro deciso dopo il Mondiale: Rafa Marquez sarà CT fino al 2030

La Nazionale di calcio del Messico ha già definito il proprio futuro in panchina. Il direttore sportivo Duilio Davino ha infatti confermato che Rafael Marquez guiderà "El Tri" nel ciclo che porterà alla Coppa del Mondo del 2030. Intervistato da Fox Sports, Davino ha spiegato che l’accordo è già stato formalizzato e che lo staff tecnico è ormai quasi completo: "Il contratto è firmato e lo staff è definito all’80%". Tra i possibili collaboratori spicca anche Andrés Guardado: "È un’opzione molto valida, ma preferisco che sia lui a parlarne. Da allenatore è come era da giocatore".

Marquez, ex Barcellona ed Hellas Verona, fa parte dello staff dell’attuale commissario tecnico Javier Aguirre, che guiderà il Messico alla Coppa del Mondo 2026. Al termine del torneo, l’ex difensore assumerà ufficialmente il ruolo di selezionatore. Per il Mondiale 2026 il Messico è qualificato di diritto in quanto paese ospitante, mentre per l’edizione 2030 dovrà affrontare il percorso di qualificazione CONCACAF per ottenere un posto nella competizione, che si disputerà tra Europa, Africa e Sud America.

Davino ha inoltre espresso fiducia in vista dell’imminente torneo: "Saremo competitivi, non ho dubbi". Un progetto a lungo termine, dunque, che punta su una figura simbolo del calcio messicano per costruire una nazionale ambiziosa e competitiva anche nel prossimo decennio.