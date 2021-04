Metz-Paris Saint-Germain 1-3, le pagelle: Mbappé in stato di grazia. In ombra Neymar

Metz-Paris Saint-Germain 1-3

Marcatori: 5' Mbappé (P), 47' Centonze (M), 59' Mbappé (P), 89' rig. Icardi (P).

METZ

Oukidja 6.5 - Fa il possibile per tenere la squadra a galla con un paio di interventi dal notevole grado di difficoltà.

Bronn 6 - Prestazione tenace per il difensore tunisino che non cade vittima delle serpentine di Mbappé e Neymar. L'unico neo della sua partita è il rigore causato per un fallo ai danni di Icardi.

Kouyaté 5.5 - Pronti, via si fa trovare fuori posizione e concede a Mbappé un'autostrada per sbloccare le marcature. Ad ogni modo, non si fa abbattere e rimane con la testa sull'incontro.

Boye 6 - A volte si fa trascinare dagli eventi perdendo la necessaria lucidità, ma in definitiva conduce in porto una sufficienza considerando il livello dell'avversario.

Centonze 6.5 - Il binario di destra è la zona nella quale il Metz costruisce il maggior numero di iniziative d'attacco. Lui non esita a proporsi per ricevere palla e andare al tiro o al cross, come in occasione del gol del pareggio. Mezzo punto in meno in pagella per l'errato retropassaggio che origina la doppietta di Mbappé.

Maiga 5.5 - A centrocampo il livello è altissimo e lui fatica a tenere botta contro i palleggiatori del PSG. (Dall'87' Vagner s.v.).

Sarr 6.5 - Partita di personalità del 18enne senegalese, il quale non si fa intimorire dalla qualità dei centrocampisti parigini giocando sempre a testa alta con la corretta attitudine.

Angban 5.5 - È costantemente in ritardo, che si tratti di impostare o di contrastare. Un pesce fuori dall'acqua. (Dal 67' N'Doram 6 - Entra nel momento di maggior difficoltà della squadra: il PSG colleziona occasioni su occasioni, e lui non può fare altro che restare a guardare).

Delaine 6.5 - Brucia l'erba sulla fascia sinistra rendendosi protagonista di svariate cavalcate che spesso culminano con potenziali occasioni da rete. (Dall'87' Udol s.v.).

Boulaya 6 - Dà poco, anzi pochissimo in termini di apporto alla manovra. L'unico lampo della sua partita combacia con l'assist servito a Centonze per il gol del momentaneo pareggio. (Dall'87' Yade s.v.).

Leya Iseka 5.5 - La squadra lo serve poco e male, spesso con palloni alti che diventano facile preda dei difensori del PSG. Quasi inerme dinanzi alle difficoltà della partita. (Dal 67' Niane 5.5 - Vive lo stesso incubo di Leya Iseka, con ancora meno tempo per incidere).

PARIS SAINT-GERMAIN

Navas 6 - Gli attaccanti avversari lo sollecitano di rado. Non ha colpe sull'unico gol subito.

Florenzi 6.5 - Tiene la posizione, facendosi trovare quasi sempre al posto nel momento giusto. Senza strafare, si rivela una risorsa estremamente preziosa in una squadra composta da tanti solisti.

Kehrer 6 - Prestazione attenta e priva di sbavature: Leya Iseka prima e Niane poi non hanno scampo.

Kimpembe 5.5 - Macchia una gara sostanzialmente buona con cinque minuti di totale appannamento ad inizio secondo tempo, durante i quali, in concomitanza con Kurzawa, mette in discussione un match dominato.

Kurzawa 5 - Fatica a reggere l'impeto di Centonze e ne è una dimostrazione la rete del Metz, dove perde la marcatura proprio dell'esterno francese. Secondo tempo in totale stato confusionario. (Dal 64' Bakker 6 - Rimette ordine sulla corsia mancina con una consistente mezzoretta di gioco).

Paredes 6 - Oukidja gli toglie sulla linea di porta un gol già fatto da posizione ravvicinata. Non incanta come nelle sue migliori giornate, ma comunque si conferma un giocatore determinante negli equilibri di Pochettino.

Verratti 6 - È il faro tecnico della mediana parigina: svaria per il campo alla ricerca della posizione migliore per disegnare calcio. Dopo un buon avvio, però, si innervosisce e si fa ammonire per un fallo di frustrazione ai danni di Sarr.

Herrera 6.5 - Particolarmente ispirato oggi il centrocampista spagnolo, che dopo pochi minuti manda in porta Mbappé con un lancio millimetrico che taglia in due la difesa avversaria. Padroneggia la mediana con efficacia, disinvoltura e precisione.

Sarabia 6 - Difficile attirare la luce dei riflettori in un reparto che vanta nomi come Mbappé e Neymar. Ad ogni modo, dopo un inizio compassato, entra maggiormente nel vivo del gioco con un paio di iniziative ragguardevoli. (Dal 64' Di Maria 6 - Scende in campo con l'atteggiamento giusto: prova anche a sorprendere Oukidja con un missile da fuori area).

Mbappé 8 - È il vero mattatore del PSG: realizza una doppietta e durante tutto l'arco della gara gli avversari non riescono a contenerlo. È in stato di grazia. Nel finale di partita prende una botta sulla coscia ed esce precauzionalmente prima dal campo: con la Champions alle porte, meglio non rischiare. (Dall'87' Draxler s.v.).

Neymar Jr 5.5 - L'asso brasiliano viene messo in ombra dalla dirompenza di Mbappé. Non mancano gli assoli di qualità sopraffina ma, a conti fatti, non lascia l'impronta sul match. (Dall'81' Icardi 6.5 - Nel poco tempo che ha a disposizione, conquista un calcio di rigore e lo realizza con uno scavetto. Non male come impatto).