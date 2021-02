Mezza Europa su Haaland. Raiola detta le condizioni per strappare il sì del centravanti

vedi letture

Erling Braut Haaland si candida con forza ad essere uno dei pezzi più pregiati del prossimo mercato estivo. Sebbene il suo contratto con il Dortmund preveda una clausola rescissoria di sessantotto milioni di sterline esercitabile soltanto a partire dal 2022, è difficile pensare che il club tedesco rinunci a monetizzare molto di più, anticipando la sua cessione al giugno di quest'anno. Come si apprende dal Daily Star, Mino Raiola, agente del norvegese, avrebbe già comunicato ai club in corsa per il classe 2000 (United, City, Chelsea e Real Madrid) i parametri di riferimento per il prossimo contratto del suo assistito: un pacchetto da settantotto milioni di sterline da spalmare in cinque anni. Un ingaggio che proietterebbe Haaland nell'Olimpo dei giocatori più retribuiti al mondo.